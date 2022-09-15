Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan okulun öğrencileri çevredeki okullara sevk edildi. Veliler ise okulların uzak olması nedeniyle okul servis ücretlerine ve çıkış saatlerine isyan etti.

Yeni eğitim öğretim yılında okul ihtiyaçlarındaki pahalılığın yanı sıra servis ücretleri de can sıkıyor.

Veliler için önemli gider kalemlerinden biri olan okul servis ücretlerine yapılan son zamlarla birlikte birçok vatandaş duruma tepki göstermeye devam ediyor.

Son olarak İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan ilkokulunun velileri, çocuklarının gönderildiği okulların uzak olduğunu ve çıkış saatinin akşamı bulduğunu öne sürdü.

Bu duruma tepki gösteren veliler bir araya gelerek eylem yaptı.

Okul uyuşturucu kullananların mekanı oldu

Kentsel dönüşüm kapsamına alınan okulda okuyan bin 500 öğrenci, geçici süreliğine çevredeki başka okullara nakledildi.

Tahliye edilen okul yaklaşık 1 yıl boş kalınca uyuşturucu kullananların mekanı haline geldi.

4 ay çalışma yapılmadı

Şikayetlerin artması ve olayın basına yansımasının üzerine okul, 6 Mayıs 2022 tarihinde yıkıldı.

Üzerinden 4 ay geçmesine rağmen okul inşaatıyla ilgili herhangi bir çalışma yapılmazken, okuldan arta kalan moloz yığınları da ortada kaldı.

Küçükçekmece’de velilerden servis ücretlerine ve ders saatlerine tepki VİDEO



Uzaklık ve okul çıkış saatlerine tepki

Öte yandan öğrencilerin nakledildiği okullarda ders saatleri de değişti. Öğleden sonra ders başlangıç saati 14.00, çıkış saatleri ise 19.30 oldu.

Bunun üzerine hem okulun uzaklığı hem de ders çıkış saatinin geç olmasına veliler tepki gösterdi.

İHA'nın aktarımına göre; okul önünde toplanan veliler, okula ücretsiz servis talep etti ve çıkış saatinin daha erkene alınmasını talep etti.

"Çocukları karanlıkta bulana kadar canımız çıkıyor"

Çocukların yatma saatinde okuldan çıktığını belirten veli Ramazan Akkuş, “Okulumuzu yıktılar, 2 senedir yapmadılar. Bundan dolayı şikayetçiyiz. Bu kadar kişi 3 kilometre yürüyerek okula geliyor ve akşam saat 21.00’de çocuklarımızı alıyoruz. Çocukları karanlıkta bulana kadar canımız çıkıyor. Saat 15.00’te ders başlıyor, 20.30’da çıkıyorlar. Çocuk kaçta gelecek, kaçta yemek yiyip uyuyacak, tekrar dinlenip okula gidecek? Bu çocuğu yatma saatinde okuldan alıyoruz.” diye konuştu.

"Git gel 3 kilometre yol yapıyor"

Bebeğiyle çocuğunu okula bırakan Fehime Doğan, “Bebeğim var, git gel 3 kilometre yol yapıyor. Getirene kadar canımız çıkıyor, bir de bunun götürmesi var. işimiz var, yemeğimizi yapamıyoruz. Evden saat 13.00 gibi çıktık, gelene kadar saat 14.00’e geldi. Gideceğim şimdi bir daha, saat 18.00 gibi geleceğim.” dedi.

"Aylık 650 TL servis ücreti, bu şekilde olmaz"

Çocukların çok geç saatte çıktığını belirten bir başka anne ise “Biz servis talep ediyoruz. Aylık 650 TL servis ücreti, bu şekilde olmaz. Tek çalışan anne ve babalar var. Okulumuzu yapsınlar yoksa da bize servis versinler. Servis ücreti verilmiş ama bazı kişilere verilmiş. Kime verildiğini bilmiyoruz.” dedi.

"Çocuk dün gelmiş isyan ediyor"

Sınıf mevcutlarının 60-70 kişiyi bulduğunu anlatan başka veli Fatma Güleç, “Biz okulun bir an önce yapılmasını istiyoruz. Şu anda benim 3 tane çocuğum geliyor. Çok uzak olduğu için zor geliyor. Okul kaç senedir yapılacak ama yapılmadı. Bir sırada 3 kişi oturulur mu? Çocuk dün gelmiş isyan ediyor. saat 15.00 gibi içeri alındı, saat 20.00’de çıktı. O saatte çocuk dinlenecek mi, yatacak mı, ders mi yapacak? Kalabalık olması nedeniyle eğitimin kalitesi azalıyor.” şeklinde konuştu.

"Temeli yıkıldıktan sonra hiçbir şekilde çalışma yapılmadı"

Okulun 2023 Mart ayında bitirilmesinin vadedildiğini anlatan öğrenci velisi Türkan Yılmaz, “Tüm velilere vadedilen ve geçen sene söylenen gelecek yıl mart ayında bitirilmesi söylenmişti. Ama temeli yıkıldıktan sonra hiçbir şekilde çalışma yapılmadı. Yıkıldı, o da tinerciler girmesin diye. Hala demirleri betonları duruyor. Servis de geçici olacağı için biz okulumuzu istiyoruz. Burada 3-4 çocuğu olan olduğu için servise bütçesi yetmiyor. Biz okulumuzu zamanında dedikleri gibi yapılmasını istiyoruz..” ifadelerini kullandı.