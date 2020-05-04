Arsada bulunan bebek hastaneye kaldırılırken, babası olduğu belirlenen Cüneyt A. ve arkadaşı Yusuf K. ile bebeğin annesi Cansel K. yakalandı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, boş bir arsaya bırakılan bebek, oralardan geçmekte olan bir vatandaş tarafından bulundu.

Vatandaşın ihbarı üzerine polis ekipleri bebeği alarak hastaneye götürürken, bebeği bırakanların tespit edilmesi için de çalışma başlattı.

HASTANE KAYITLARI İNCELENDİ

Polis, İstanbul genelindeki özel ve devlet hastanelerinde bebeğin terk edildiği tarih ve yakın tarihlerde dünyaya gelen erkek bebek bilgilerini temin etmesi üzerine Küçükçekmece'deki bir hastanede Cansel K.'nin (22) doğum yaptığı, ancak bebeğin nüfus kaydının yapılmadığı ortaya çıktı.

Küçükçekmece'de yeni doğan bebeği boş arsaya bıraktılar ViDEO

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, anne Cansel K.'yi 2 Mayıs'ta evinde yakaladı. Cansel K.'nın bebeğin babasının Cüneyt A. (25) olduğunu söylemesi üzerine, Cüneyt A. da ertesi gün evinde gözaltına alındı.

Cüneyt A.'ya yardım eden Yusuf K. da (22) evinde yakalandı.

SERBEST KALDILAR

Üç şüpheli hakkında "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali" suçundan işlem yapıldı. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.

Muhafaza altına alınan bebeğin tedavisi ise devam ediyor.

KAMERAYA TAKILDILAR

Öte yandan bebeğin arsaya bırakıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Cadde üzerinde bulunan bir işyerinin güvenlik kamera görüntülerinden bir kişinin kucağında bebek ile boş araziye yöneldiği ve bebeği bıraktıktan sonra, hızlı bir şeklide kaçtığı görüldü.