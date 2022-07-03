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    Kurban Bayramı'nda köprüler ve otoyollar ücretsiz

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kurban Bayramı'nda devletin işlettiği köprüler ve otoyolların ücretsiz olacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 03.07.2022 - 04:06
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    Kurban Bayramı'nda köprüler ve otoyollar ücretsiz

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı tatilinin 9 gün oolacağını söylemişti.

    Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasının ardından köprü ve otoyolların bayram boyunca ücretsiz olup olmayacağı konusu gündeme geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuya ilşkin açıklamalarda bulundu.

    Köprüler ve otoyollar bu bayramda da ücretsiz

    Karaismailoğlu, devletin işlettiği köprüler ve otoyolların bu bayramda da ücretsiz olacağını söyledi.

    Kurban Bayramı nda köprüler ve otoyollar ücretsiz #1


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