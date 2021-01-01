Kurtuluş'ta geleneksel yılbaşı kutlaması

Şişli Kurtuluş Mahallesi sakinleri, yeni yılı her zamanki gibi pencere ve balkonlarından bardak atarak karşıladıç

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Kurtuluş mahallesinde, saatler gece yarısını gösterdiğinde mahalle sakinleri, camlara çıkarak yılbaşını kutladı.

TENCERELERE VURDULAR, SOKAĞA BARDAK ATTILAR

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı saatlerde, her yıl olduğu gibi yine tencere ve kaşıkları bir birine vuran mahalle sakinleri, yeni yıla girerken sokaklara bardak attı.

POLİS DE SİRENLERLE EŞLİK ETTİ

Kimi vatandaşlar ise camlara çıkarak meşale yaktı. Polis ekipleri de mahalleden geçerken sirenlerini çalarak vatandaşlara eşlik etti.