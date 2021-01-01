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    Kurtuluş'ta geleneksel yılbaşı kutlaması

    Şişli Kurtuluş Mahallesi sakinleri, yeni yılı her zamanki gibi pencere ve balkonlarından bardak atarak karşıladıç
    • DHA
    • 01.01.2021 - 04:58
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    Kurtuluş'ta geleneksel yılbaşı kutlaması

     

    İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Kurtuluş mahallesinde, saatler gece yarısını gösterdiğinde mahalle sakinleri, camlara çıkarak yılbaşını kutladı.

    TENCERELERE VURDULAR, SOKAĞA BARDAK ATTILAR

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı saatlerde, her yıl olduğu gibi yine tencere ve kaşıkları bir birine vuran mahalle sakinleri, yeni yıla girerken sokaklara bardak attı.

    Kurtuluş ta geleneksel yılbaşı kutlaması #1

    POLİS DE SİRENLERLE EŞLİK ETTİ

    Kimi vatandaşlar ise camlara çıkarak meşale yaktı. Polis ekipleri de mahalleden geçerken sirenlerini çalarak vatandaşlara eşlik etti.

    Kurtuluş ta geleneksel yılbaşı kutlaması #2

    Kurtuluş ta geleneksel yılbaşı kutlaması #3

    Kurtuluş ta geleneksel yılbaşı kutlaması #4

    Kurtuluş ta geleneksel yılbaşı kutlaması #5

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