Kuşadası'nda isale hattı patladı

İHA

Turizm bölgelerinden biri olan Aydın'ın Kuşadası ilçesinde de Bodrum'un kronik sorunu ortaya çıktı..

İSALE HATTI PATLADI

Cumhuriyet Mahallesi üzerinde ilçenin içme suyu ihtiyacını karşılayan isale hattı henüz bilinmeyen bir nedenle patladı.

MEZARLIK VE YOL SU ALTINDA KALDI

Asfaltı yarıp metrelerce yükselen sular Adalızade Mezarlığı’nı ve yolları sular altında bıraktı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri sevk edildi.

Ekipler patlama yaşanan isale hattında onarım çalışması başlattı.