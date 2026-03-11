Malatya'ya konuşlandırılacak patriot için sevkiyatlar sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD-İsrail ile İran savaşı sırasında Türkiye'ye yönelik hava ve füze saldırılarına karşı savunma tedbirlerinin artırılması için NATO tarafından Malatya'da patriot savunma sistemi kurulacağını açıkladı.

PATRİOT SAVUNMA SİSTEMİ MALATYA’YA KONUŞLANDIRILIYOR

Özellikle Hatay ve Gaziantep'e füze parçalarının düşmesinin ardından süreç hızlandırılırken hava yoluyla Almanya'dan Malatya'ya patriot savunma sistemleri sevk edildi.

Malatya'ya getirilmeye başlanan sistemin Akçadağ ilçesine bağlı Kürecik Mahallesi'nde bulunan radar üssüne konuşlandırılmaya başlandığı öğrenildi.

Almanya'dan Malatya'daki 7'nci Ana Jet Üssü'ne getirilen Patriot sistemine kısa sürede aktif hale getirilmesi bekleniyor.