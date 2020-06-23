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Kiraz yediği sırada evin bahçe tellerine takılan 200 kilo ağırlığındaki bozayı, iğne ile uyutularak tellerin arasından çıkarıldı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde, bir evin bahçesine girmeye çalışan bozayı kirazları yemeğe çalıştığı sırada bahçe tellerine takılarak mahsur kaldı.

Çevredeki köpeklerin seslerini duyan çoban Cemal Tutal, ayının tellere takılarak mahsur kaldığını görünce, durumu belediyeye bildirdi.

UYUTULARAK KURTARILDI

İhbar üzerine gelen Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi görevlileri, İlçe Jandarma ekipleri ile belediye görevlileri bozayıyı kurtarmak için çalışma başlattı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi görevlileri tarafından uyutulan bozayı daha sonra ekiplerin çalışmasıyla tellerin arasından kurtarıldı.

Kütahya'da bahçe teline takılan ayı kurtarıldı ViDEO

200 KİLOLUK AYI, BAHÇEDEN İŞ MAKİNESİYLE ÇIKARILDI

5 yaşında ve yaklaşık 200 kilo olduğu belirtilen bozayı, iş makinesiyle bahçeden çıkarılarak ormana götürüldü. Burada bekleyen ekipler, bozayının kendine gelip bölgeden uzaklaşmasının ardından ayrıldı.