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    Kütahya'da kaza: Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldular

    Kütahya'nın Emet ilçesinde otomobilin şarampole düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, araç hurdaya döndü.
    • İHA
    • 29.11.2020 - 08:09
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    Kütahya'da kaza: Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldular

    Tavşanlı-Emet karayolunun Kızıldere mevkiinde, C.G. yönetimindeki 43 BD 393 plakalı otomobil, dikkatsizlik sonucu yoldan çıkarak 20 metrelik şarampole taklalar atarak düştü.

    2 KİŞİ YARALANDI

    Kazada araç sürücüsü C.G ve araçta bulunan arkadaşı A.A yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis Ekiplerince Emet Dr.Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kütahya da kaza: Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldular #1

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