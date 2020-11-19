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    Kuzey Irak'ta şehit olan askerlerin aileleri, acı haberi aldı

    Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan harekat bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Yarbay Rasim Sayın ve Ulaştırma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'ın ailelerine acı haber ulaştırıldı.
    • DHA
    • 19.11.2020 - 05:16
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    Kuzey Irak'ta şehit olan askerlerin aileleri, acı haberi aldı

     

    Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kaplan harekat bölgesinde meydana gelen araç kazasında Personel Yarbay Rasim Sayın ile Ulaştırma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç, şehit oldu. Yarbay Sayın’ın şehadet haberi, Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde yaşayan Ayşe-Yaşar Sayın çiftine yetkililer tarafından verildi.

    Kırklareli Valisi Osman Bilgin, anne ve babaya taziye ziyaretinde bulunurken, şehit ailesinin evine büyük Türk bayrakları asıldı. Acılı haberi alan Ayşe -Yaşar Sayın, büyük üzüntü yaşarken, komşuları taziyeye geldi.

    Kuzey Irak ta şehit olan askerlerin aileleri, acı haberi aldı #1

    İZMİR'DE EŞİNE ECI HABER VERİLDİ

    Şehit Yarbay Rasim Sayın'ın şehadet haberi İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan eşi Sevda Sayın'a ulaştı. Sekiz Eylül Mahallesi'nde yaşayan ve öğretmen olduğu öğrenilen Sevda Sayın'a şehadet haberi, Kemalpaşa Kaymakamı Dr. Kemal Kızılkaya, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Pehlivan ve askeri heyet tarafından verildi. Şehadet haberinin ardından eşinin yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı.

    Kuzey Irak ta şehit olan askerlerin aileleri, acı haberi aldı #2

    Şehit Yarbay Rasim Sayın'ın naaşı memleketi Edirne'ye gönderileceği ve eşi Sevda Sayın'ın sabah Edirne'ye gideceği öğrenildi. Şehit Yarbay Rasim Sayın’ın yarın Edirne’nin Havsa ilçesi Yolageldi köyünde düzenlenecek törenle toprağa verileceği belirtildi.

    Kuzey Irak ta şehit olan askerlerin aileleri, acı haberi aldı #3

    Kuzey Irak ta şehit olan askerlerin aileleri, acı haberi aldı #4

    Kuzey Irak ta şehit olan askerlerin aileleri, acı haberi aldı #5

    Kuzey Irak ta şehit olan askerlerin aileleri, acı haberi aldı #6

    Kuzey Irak ta şehit olan askerlerin aileleri, acı haberi aldı #7

    Kuzey Irak ta şehit olan askerlerin aileleri, acı haberi aldı #8

    Kuzey Irak ta şehit olan askerlerin aileleri, acı haberi aldı #9

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