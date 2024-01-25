Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem! Evlerin dış cephe sıvaları döküldü Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.2’lik depremde bazı apartmanların dış cephelerinde ayrışmalar ile sıva dökülmeleri meydana geldi.

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İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya bir kez daha sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), kentte saat 16.04'te yerin 13 kilometre derinliğinde bir depremi duyurdu.

Afetin şiddetinin ise 5.2 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

Deprem Elazığ başta olmak üzere, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa dahil çevre illerden de hissedildi.

Apartmanların dış cephelerinde ayrışma ve sıva dökülmesi yaşandı

Depremde kent merkezinde bulunan bazı apartmanların dış ceplerinde ayrışmalar ile sıva dökülmeleri meydana geldi.

Fuzuli Caddesi üzerinde bulunan üç katlı bir binanın dış cephesinde kopan parçalar korkuya neden olurken, ihbar üzerine ekipler bölgede çalışma yaptı.

Beton parçaları toplandı

Tehlike saçan beton parçalar ekipler tarafından bulundukları alandan alınırken, çevre esnafı ise büyük korku yaşadıklarını söyledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)