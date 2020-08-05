Malatya'da depremden sonra derin yarıklar oluştu

Yarıkların 4 kilometrelik alanda bulunduğu belirtildi. Malatya Valisi Aydın Baruş, ağır hasarlı 6 binanın yıkılacağını söyledi.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde dün saat 12.37'de 5.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem, birçok kentte hissedildi.

Sarsıntıyla birlikte kentte büyüklüğü 2 ile 5 arasında değişen 33 artçı sarsıntı kaydedildi.

Depremin merkez üssü olan Taşmış Mahallesi'ndeki tarım arazisinde, deprem nedeniyle yarıkların oluştuğu görüldü.

YARIKLAR MEYDANA GELDİ

Aralığı 3-5 santimetre olan yarıklar, yaklaşık 4 kilometrelik alanda bulunuyor. Taşmış'ta yaşayanlar, depremden sonra bu yarıkların oluştuğunu, çatlakların dağın ucundan Şiro Çayı'na kadar uzandığını söyledi.

AĞIR HASARLI 6 BİNA YIKILACAK

Bölgede incelemelerde bulunan Malatya Valisi Aydın Baruş, merkez üssü Pütürge ilçesi olan 5.2 büyüklüğündeki depremde, daha önceki depremlerde ağır hasarlı olan 6 binanın yıkılacak duruma geldiğini tespit ettiklerini açıkladı.

5 ÇADIR KURULDU

5.2'lik depremin ardından artçı sarsıntıların sürdüğü Pütürge'de daha büyük bir depremin olabilmesi korkusuyla evlerine girmekten çekinen vatandaşlar, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde kurulan çadırlara geri döndü.

Kent merkezine 75 kilometre olan ve 14 bin nüfusu bulunan Pütürge'de, AFAD ekipleri tarafından 5 çadır kuruldu.

Adıyaman-Malatya çevresinde 5,2 büyüklüğünde deprem ViDEO