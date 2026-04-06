Malatya'da kayıp yaşlı adamın kazada öldüğü ortaya çıktı

Malatya'da uçuruma devrilen otomobilde hayatını kaybeden 70 yaşındaki sürücünün cuma gününden bu yana kayıp olarak arandığı öğrenildi.
Malatya'nın Kale ilçesine bağlı Akça Mahallesi'nde uçuruma devrilen otomobili fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri yaptıkları incelemede otomobilin sürücüsü Mehmet Börütekin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
70 yaşındaki sürücünün cenazesi yapılan incelemelerin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
KAYIP OLARAK ARANIYORMUŞ
Börütekin'in cuma günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alamayan ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu ortaya çıktı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)