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    Maltepe'de çöp konteyneri kabusu

    Yokuşun başına konulan konteyner, rüzgar çıktığında kayınca mahalliye zor anlar yaşatıyor. Çarptığı araçlara zarar veren konteyner için mahalleli acil çözüm bulunmasını istiyor.
    • DHA
    • 02.06.2021 - 14:09
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    Maltepe'de çöp konteyneri kabusu

    İstanbul’un Maltepe ilçesi Başıbüyük Mahallesi Medrese Çıkmazı Sokağı'ndaki çöp konteyneri rüzgar çıktığı zaman birçok kez yokuş aşağı kaydı.

    Kayan konteyner araçlara çarparak, hasar verdi. Konteyner en son geçtiğimiz gün kaydı.

    Şans eseri olayda yaralanan olmazken, o anlar sokaktaki apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

    MAHALLELİ YERALTI KONTEYNERİ İSTİYOR

    Mahalle sakinleri, çözüm olarak kaldırım taşlarını çöp konteynerinin tekerleklerinin önüne koyarak önlem aldı.

    Bunun kesin çözüm olmadığını dile getiren mahalle sakinleri, yeraltı çöp konteyneri talep etti.

    Maltepe'de çöp konteyneri kabusu: Rüzgar çıkınca kayıyor VİDEO

    "ARKAMIZA BAKIYORUZ MECBUREN"

    Konteyner aşağıya kayarken sokakta bulunan Osman Karacan, "Çocuklar oynarken bir anda rüzgâr çıktı. Konteyner aşağıya kadar rüzgârın etkisiyle sürüklendi, duvara çarptı. Daha önceden de burada bir araba vardı, ona da vurdu. Biz taş getirdik. Beton döktük buraya. Korkuyoruz. Kendi arabam vardı. Koştum hemen vuracak diye. Mecbur arkamıza bakıyoruz. Arkamıza bakıyoruz mecburen." şeklinde konuştu.

    Maltepe de çöp konteyneri kabusu #1

    "RÜZGÂR ESİNCE ÇÖP KONTEYNERİNİ EVE Mİ GÖTÜRECEĞİZ?"

    Erol Övenç ise "Burada çoluk çocuk oynadığı zaman büyük bir tehlike. Yazın da sıcaklarda kokudan durulmuyor. Konteyner dışarıda olduğu sürece her daim kaymaya elverişli. Fırtınanın ne zaman çıkacağını meteoroloji haber veriyor ama biz ne yapabiliriz. Çöp konteynerini alıp eve mi götüreceğiz? Merdiven boşluğuna mı saklayacağız?" dedi.

    Maltepe de çöp konteyneri kabusu #2

    "ÇOCUKLAR KONTEYNERİN YAKININDA OYUN OYNUYOR"

    Emrullah Çil de "Birkaç defa kaydı arabalara hasar verdi. Hiç bir zaman için bu konteyner yerinde durmuyor.  Burada çocuk oynuyor. Mesela üzerine kayarsa konteyner çocuğa zarar verir ölebilir de yani." diye konuştu.

    Maltepe de çöp konteyneri kabusu #3

    Maltepe de çöp konteyneri kabusu #4

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