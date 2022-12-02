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Maltepe’de makas atan sürücü kazaya neden oldu

Maltepe’de makas atan sürücü kazaya neden oldu

Maltepe’de sahil yolunda makas atarak ilerleyen sürücü kazaya neden oldu. 2 kişinin hafif yaralandığı kaza alanı motosikletli bir kuryenin cep telefonuyla kaydedildi.