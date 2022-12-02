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    Maltepe’de makas atan sürücü kazaya neden oldu

    Maltepe’de sahil yolunda makas atarak ilerleyen sürücü kazaya neden oldu. 2 kişinin hafif yaralandığı kaza alanı motosikletli bir kuryenin cep telefonuyla kaydedildi.
    • 02.12.2022 - 05:06
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    Maltepe’de makas atan sürücü kazaya neden oldu

    İstanbul'da saat 22.30 sıralarında Maltepe’de sahil yolunda, makas atarak ilerleyen bir sürücü, aşırı yağış nedeniyle kaygan zeminde direksiyon hâkimiyetini kaybederek önünde seyir halinde olan araca çarptı.

    Araçlar kaldırıma çıktı

    Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar kaldırımlara çıktı. Kazada araçlarda bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık sevk edildi.

    Olay yerinde polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri hafif şekilde yaralanan 2 kişiye ayakta tedavi etti.

    Maltepe’de makas atan sürücü kazaya neden oldu #1

    Araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı

    İHA'nın haberine göre, sahil yolunda kısa süreli trafik oluşurken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Maltepe’de makas atan sürücü kazaya neden oldu #2

    Maltepe’de makas atan sürücü kazaya neden oldu #3


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