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    Maltepe'de okey oynayan 25 kişiye ceza kesildi

    Maltepe'de yasak olmasına rağmen oyun oynayan vatandaşların bulunduğu bir kahvehaneye baskın yapıldı.
    • DHA
    • 10.09.2020 - 10:57
    • Güncelleme : 10.09.2020 - 10:57
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    Maltepe'de okey oynayan 25 kişiye ceza kesildi

    Maltepe'deki bir kahvehanede koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olduğu halde oyun oynandığı ihbarını alan Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri harekete geçti.

    Kahvehaneye baskın düzenleyen ekipler, okey ve kağıt oyunları oynayan kişilere işlem yaptı.

    25 KİŞİYE 78 BİN 750 LİRA CEZA

    Oyun oynayan kişilerin sosyal mesafeye uymadığı ve maske takmadığı görülürken aralarında kahvehane sahibinin de bulunduğu 25 kişiye, Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereğince kişi başı 3 bin 150 liradan toplam 78 bin 750 lira cezai işlem uyguladı.

    okey

    Maltepe de okey oynayan 25 kişiye ceza kesildi #2

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