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    Manisa'da bedensel engelli çiftin evliliği engel tanımadı

    4 yıl önce tanışan bedensel engelli çift, evliliğe ilk adımlarını attı.
    • AA
    • 14.07.2020 - 15:02
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    Manisa'da bedensel engelli çiftin evliliği engel tanımadı

    Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşayan doğuştan bedensel engelli Said Arslan ile kendisi gibi bedensel engelli Arzu Karataş, 4 yıllık birlikteliğini taçlandırdı.

    27 yaşındaki Said Arslan, yıllar önce tanıştığı 27 yaşındaki Arzu Karataş'a evlilik teklif etmek için arkadaşlarından yardım istedi.

    EVLİLİK TEKLİF ETTİ

    Arzu Karataş'ı gezme bahanesiyle Akdere Mahallesi'ne çağıran Arslan, Karataş'ı elinde çiçekler, balon ve yüzükle karşıladı.

    'EVET' DEDİ

    Said Arslan, "Benimle evlenir misin" yazılı pankart önünde evlenme teklifinde bulundu. Teklifi kabul eden Karataş, duyduğu mutluluğu dile getirdi.

    YAŞAMA SIKI SIKIYA BAĞLILAR

    Said Arslan gazetecilere, doğuştan bedensel engelli olduğunu ancak yaşama sıkı sıkıya bağlı olduğunu anlattı.

    "FARKLILIKLARIMIZ BİZİM ZENGİNLİĞİMİZ"

    Sevginin ve aşkın engel tanımayacağını herkese göstermek istediklerini belirten Arslan, "Farklılıklarımız bizim zenginliğimiz. Bu yüzden bir ömür Arzu ile birlikte yaşlanmaya karar verdik." dedi.

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    Manisa'da bedensel engelli çiftin evliliği engel tanımadı #4

    Manisa'da bedensel engelli çiftin evliliği engel tanımadı #5

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