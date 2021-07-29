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    Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı

    Manisa'nın Soma ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
    • İHA
    • 29.07.2021 - 23:08
    • Güncelleme : 30.07.2021 - 00:12
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    Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı

    Birçok şehirde günlerdir süren orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi. 

    Manisa'nın Soma ilçesine bağlı tarihi Darkale Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın başladı.

    8 ARAZÖZ MÜDAHALE ETTİ

    Yangına, alevlerin yükselmesiyle birlikte durumu fark eden vatandaşlar ve jandarma ekipleri, ilk müdahaleyi yaptı. Orman işletmeye bağlı 8 arazözün de katıldığı söndürme işlemleri tamamlandı.

    KONTROL ALTINA ALINDI

    Ekipler, yerleşim yeri yakınında çıkan yangını, büyümeden kontrol altına aldı.

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, açıklamasında yangının kontrol altına alındığını, soğutma işlemlerinin devam ettiğini duyurdu.

    Manisa'da orman yangını  VİDEO

    Manisa daki orman yangını kontrol altına alındı #1

    Manisa daki orman yangını kontrol altına alındı #2

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