Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'nın Soma ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Birçok şehirde günlerdir süren orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi.



Manisa'nın Soma ilçesine bağlı tarihi Darkale Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın başladı.

8 ARAZÖZ MÜDAHALE ETTİ

Yangına, alevlerin yükselmesiyle birlikte durumu fark eden vatandaşlar ve jandarma ekipleri, ilk müdahaleyi yaptı. Orman işletmeye bağlı 8 arazözün de katıldığı söndürme işlemleri tamamlandı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Ekipler, yerleşim yeri yakınında çıkan yangını, büyümeden kontrol altına aldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, açıklamasında yangının kontrol altına alındığını, soğutma işlemlerinin devam ettiğini duyurdu.

Manisa'da orman yangını VİDEO

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