Manisa'da apartmanın yağmur suyu borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir kedi apartmanın yağmur suyu borusunda mahsur kaldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi Beceren Sokak’ta bulunan bir apartmanın yağmur suyu borularından gelen sesler üzerine vatandaşlar durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede boru içerisinde kedinin sıkıştığını tespit etti.

Kedinin sıkıştığı bölgeyi belirleyen ekipler daha sonra borunun etrafını kırarak yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

Sağlık durumu iyi olan yavru kedi çevre sakinleri tarafından bakıma alındı.

Manisa'da su borusuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı VİDEO

