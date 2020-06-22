Manisa'daki Marmara Gölü kuraklıkla karşı karşıya

Kuş cenneti olarak bilinen göl, kurumaya yüz tuttu.

Balıkçılıkla geçimini sağlayan birçok balıkçının ekmek kapısı olan Manisa'nın Marmara Gölü, son dönemlerde yaşadığı su kaybı sebebiyle kurumaya başladı.

'Kuş cenneti' olarak bilinen gölde, su seviyesi 1.5 metrenin altına düştü.

GÖÇMEN KUŞLAR TERK EDİYOR

Göçmen kuşlar terk etmeye başlarken, balıkçılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar da avlanamadığı için teknelerini karaya çekti.

VATANDAŞLAR ENDİŞELİ

Manisa'nın Salihli ve Gölmarmara ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Marmara Gölü’nde balıkçılar, kuraklık nedeniyle göle açılamıyor.

7 mahallenin geçim kaynağı olan balıkçılığın yanı sıra tarımsal sulamanın da başlayacak olması, göl çevresinde yaşayan vatandaşların endişesini artıyor.

20 BİN SU KUŞUNA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Gediz Ovası'nı sulamak amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından kurulan setlerle “suni depolama gölü" olarak da kullanılan 320 milyon metreküp kapasiteli Marmara Gölü; tepeli pelikan, karabatak gibi nesli tehlikede olan kuş türleri de dahil olmak üzere 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapıyor.

“HER SENE DAHA KÖTÜYE GİDİYOR”

Gölde balıkçılık yapan Cevdet Erefe, göldeki otlar nedeniyle ağ atılamadığını belirterek “Aşırı bir düşüklük var. Gölün her tarafı ot içerisinde. Sular sığ. Ağ atıyoruz, otun olmasından dolayı ağ dibe iniyor. Bu yüzden balık tutamıyoruz. Bu su derin olsa dalga yapar, otları kıyıya atar, böylece gölün otu arınır. Göl sığ olduğu ve kuvvetli dalga yapamadığı için otlardan arınmıyor. Her sene daha kötüye gidiyor. Yakında sulamalar da açıldığı zaman muhtemelen 60, 70 santimetreye düşer.” dedi.





"BARAJ YAPILDIKTAN SONRA BU HALE GELDİ"

Sulama sezonun başlamasıyla birlikte göldeki su seviyesinin daha da düşeceğinden endişe eden Erefe, “Yağışların olmaması ve bir de bizim gölü besleyen bir çay vardı; o çayın önüne de Gördes Barajı yapıldı. Baraj yapıldıktan sonra buraya su gelmeyince bu hale geldi. Balıkçılığı da etkiyor. Su olmayınca balık nereden olsun. Su olursa balık olacak. 90 bin dönümse gölümüzün istimlak alanı, belki de şimdi 40 bin dönüm anca kaldı. O da sığ. Kayıklar gölde zor hareket ediyor.





En derin yerde 1.5 metreyi bulmaz. Yakında sulamalar da açıldığı zaman muhtemelen 60, 70 santimetreye düşer. Buraya su getirilecek bir çare bakılması gerekiyor.

Demirköprü Barajı'nda aşırı su olursa buraya su verecekler. Ama orası da kendini besleyemediği için oradan da veremiyorlar. Ama başka yerlerden pompa ve ya salma su yöntemiyle, biraz işçiliği de var onun ama öyle bir şey olursa göl kurtulur belki.” diye konuştu.