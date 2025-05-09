Mardin'de okuldan çıkan öğrencilerin başıboş köpeklerin saldırısından kurtulduğu anlar

DHA

Başıboş sokak köpekleri, tehlike saçmaya devam ediyor.

Meclis'ten geçen yasa sonrası başıboş köpeklerin toplatılması gerekiyor.

Ancak toplanmayan her köpek, vatandaşların can güvenliği için büyük risk oluşturuyor.

Son olarak Mardin'de yaşanan olay, tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi.

KÖPEKLER SALDIRDI

7 Mayıs'ta öğleden sonra Kızıltepe ilçesinde meydana gelen olayda, okuldan çıkarak evlerine giden 2'si kız 4 öğrenciyi, Mardin Caddesi'nde 4 sokak köpeği kovalamaya başladı.

ÇOCUKLAR İŞ YERİNE SIĞINARAK KURTULDU

Korku ve panik içinde koşmaya başlayan çocuklar, çevredeki iş yerlerine sığınarak köpeklerin saldırısından kurtuldu.

KAÇMA ANLARI KAMERADA

O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; köpeklerden kaçan çocuklardan 3'ü yakındaki akaryakıt istasyonuna, biri de yakındaki bir hafriyat dükkanına sığınıyor. Ardından iş yeri sahipleri dışarı çıkıyor.