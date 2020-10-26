Mardin'de, PKK'nın çukur eylemlerine katılan 4 kadın tutuklandı
Nusaybin ilçesinde, 2015- 2016 yıllarında terör örgütü PKK mensuplarının yaptığı çukur eylemine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kadından 4'ü tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.
- DHA
- 26.10.2020 - 20:44
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nusaybin ilçesinde 2015- 2016 yıllarında terör örgütü PKK tarafından yapılan çukur eylemine katılanların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmada 21 Ekim günü düzenledikleri operasyonda 6 kadın şüpheliyi gözaltına alındı.
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2'si serbest bırakıldı.