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    Mardin'de, PKK'nın çukur eylemlerine katılan 4 kadın tutuklandı

    Nusaybin ilçesinde, 2015- 2016 yıllarında terör örgütü PKK mensuplarının yaptığı çukur eylemine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kadından 4'ü tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.
    • DHA
    • 26.10.2020 - 20:44
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    Mardin'de, PKK'nın çukur eylemlerine katılan 4 kadın tutuklandı

     

    Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nusaybin ilçesinde 2015- 2016 yıllarında terör örgütü PKK tarafından yapılan çukur eylemine katılanların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmada 21 Ekim günü düzenledikleri operasyonda 6 kadın şüpheliyi gözaltına alındı.

    4 KİŞİ TUTUKLANDI

    Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

    Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2'si serbest bırakıldı.

    Mardin de, PKK nın çukur eylemlerine katılan 4 kadın tutuklandı #1

     

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