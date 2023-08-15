AA
Türkiye, Basra sıcaklarının etkisi altında…
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava, adeta kavuruyor.
Sıcak bunaltıyor...
Meteoroloji yetkilileri sık sık 11.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkılmaması uyarısını yaparken, bunalanlar sıcağa çözüm arıyor.
Arayış sırasında ilginç buluşlar da ortaya çıkabiliyor.
Kafasına geçirdiği karton kutuyla gezdi
Mardin’in Nusaybin ilçesinde aşırı sıcağa dayanamayan bir kişi, ilçeye bağlı Dicle Mahallesi'nden çarşı merkezine yürüdüğü sırada başına karton kutu geçirdi.
Sosyal medyada viral oldu
Göz hizası açık olarak başında karton kutuyla gezen vatandaşın görüntüsü, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Bu görüntü, sosyal medyada viral oldu.