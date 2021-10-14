Mardin’de Suriyeli çocuğa protez takıldı

Gelişim geriliği nedeniyle 2 yıl önce sağ bacağı kesilen 5 yaşındaki çocuk, bir hayırseverin desteğiyle protez bacağına kavuştu.

Suriyeli ailenin oğulları Muhammet’in, gelişim geriliği nedeniyle 2 yıl önce sağ bacağı kesildi.

Muhammet, koltuk değneği ile yürümeye başladı. Muhammet'in sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, çok sayıda kişi tarafından izlendi.

Mardin Kızıltepe Kaymakamlığı’nın 3 yaşında olduğunu belirttiği, ailesinin ise 5 yaşında olduğunu açıkladığı Muhammet için hayırsever bir vatandaş, protez bacak desteğinde bulunacağını söyledi.

PROTEZ BACAĞIYLA YÜRÜDÜ

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam’ın talimatıyla Muhammet’in ailesine ulaşıldı.

Kaymakamlık görevlileri, uzman ekiple aileyi ziyaret etti.

Muhammet'in protez için ölçüleri alınarak, sipariş edildi. Hayırsever yardımı ile proteze kavuşan Muhammet, yeni bacağıyla yürüdü.

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“MUTLULUĞU GÖZLERİNDEN OKUNUYOR”

Muhammet’in bu mutlu anlarına Kaymakam Çam ve Kızıltepe Öksüz ve Yetimler Derneği üyeleri de tanıklık etti.

Kaymakam Çam, “Koltuk değneğiyle görüntüsü sosyal medyaya düşmüştü. Muhammet’i izleyen herkes onun için seferber oldu. Bir hayırseverimizin yardımıyla Muhammet’in protez ayağını taktık. Hepimiz Muhammet kadar mutluyuz. Şu anda Muhammet’in mutluluğu gözlerinden okunuyor. Tüm hayırseverlerimize, katkısı olan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

“OĞLUM ARTIK KOŞABİLECEK”

Muhammet’in babası Sabri Hüseyin, oğlunun artık değneksiz yürüyeceğini belirterek, “Çocuğumun görüntüleri sosyal medyaya düşmüştü, bundan haberimiz yoktu. Hayırseverler ve Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam bize ulaştı. Bir hayırsever tarafından Muhammet için protez bacak yapılacağını söyledi ve bugün de protez bacak takıldı. Oğlum artık yürüyüp, koşabilecek. Çok mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

PROTEZ AYAĞIYLA İLK KEZ TOP OYNADI

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, Muhammet’i Axa Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Kızıltepe Spor’un ile Altekma maçına götürdü.

Maçın bitmesinden sonra sahaya inen Muhammed, Kaymakam Çam ile top oynadı.

Tribündeki izleyiciler Muhammed'i uzun süre alkışladı.