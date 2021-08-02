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    Marmaris Hisarönü tahliye ediliyor

    Marmaris yangınının 5. gününde alevler Hisarönü Mahallesini sararken, mahalle tahliye ediliyor.
    • İHA
    • 02.08.2021 - 18:08
    • Güncelleme : 02.08.2021 - 18:39
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    Marmaris Hisarönü tahliye ediliyor

    Hisarönü Mahallesini saran alevler arasında kalan yerleşim yerlerinde insanlar canlarını kurtarmak için adeta zamanla yarıştı.

    İNEĞİNİ, ÇANTASINI ALAN BÖLGEDEN UZAKLAŞTI

    İneğini alandan, sırt çantasını kapan kişiye kadar herkes koşar adımlarla alevlerden kurtulmaya çalıştı.

    Yangının acı tablosu objektiflere yansırken, bölgedeki yangınlar ve insanların tedirgin bekleyişleri devam ediyor.

    Marmaris Hisarönü tahliye ediliyor VİDEO

    Marmaris Hisarönü tahliye ediliyor #1

    Marmaris Hisarönü tahliye ediliyor #2

    Marmaris Hisarönü tahliye ediliyor #3

    Marmaris Hisarönü tahliye ediliyor #4

    Marmaris Hisarönü tahliye ediliyor #5

    Marmaris Hisarönü tahliye ediliyor #6

    Marmaris Hisarönü tahliye ediliyor #7

    Marmaris Hisarönü tahliye ediliyor #8

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