Muğla'nın Marmaris ilçesi Turunç mahallesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, kısa sürede söndürülürken bölgede yaşayan bir İngiliz kadın, ekiplere içecek dağıtarak "Bizi onlar kurtardı" dedi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Turunç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

EKİPLERE SOĞUK İÇECEK DAĞITTI

Amos mevkisinde bulunan Profesörler Sitesi'nde 3 yıldır yaşayan İngiliz Kat Oldona, yangın söndürme ekiplerine ve gönüllü yardıma gelen yöre halkına soğuk içecek dağıttı.

"KENDİMİ YETERİNCE YARDIM ETMEMİŞ GİBİ GÖRÜYORUM"

Bir tercüman aracılığıyla DHA kamerasına konuşan İngiliz Oldona, şu ifadeleri kullandı:

“Yangın çıktığında sahilde yatıp bekledik. Yangının 2'nci günü bizi tahliye ettiler. Sonra tekrar evime geri geldim. Gelir gelmez söndürme çalışmalarına destek oldum. Buradaki insanlarla güzel dostluklarım var. Bugün restoranlara giderek yardım etmek istediğimi söyledim. Onlarda bana su başta olmak üzere soğuk içecekler verdi. Buraya gelerek söndürme çalışması yapan orman, itfaiye ve gönüllülere içecekleri dağıttım. Kendimi yeterince yardım etmemiş gibi görüyorum. Marmaris'te yaşamaktan çok mutluyum. Şu an biraz üzüntülüyüm ama yine güzel yerler. Belli bir süre güvenlik sağlandıktan bu durumlar geçtikten sonra herkesi Marmaris'e bekliyorum. Tekrar buraların güzel olacağını biliyorum"

Marmaris'de çıkan yangında İngiliz kadın ekiplere içecek dağıttı VİDEO