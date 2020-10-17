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    Marmaris’te ekim ayında plajlar tıklım tıklım dolu

    Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, serinlemek için gittikleri plaj ve otellerin havuz başarında renkli görüntüler oluşturdu.
    • DHA
    • 17.10.2020 - 12:32
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    Marmaris’te ekim ayında plajlar tıklım tıklım dolu

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde ekim ayının ortasında yazdan kalma günler yaşanıyor.

    Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrenin 34, deniz suyu sıcaklığının ise 17 derece olarak ölçüldüğü ilçe merkezinde, turistleri ve vatandaşlar denize girdi.

    Plajlar ile otellerin havuz başlarında renkli görüntüler oluştu.

    HALK PLAJI TIKLIM TIKLIM

    Atatürk Caddesi'nden Turban mevkisine kadar uzanan 6 kilometrelik mavi bayraklı ücretli ve halk plajında öğle saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanmaya başladı.

    Kimileri uzandıkları şezlonglarında güneşlenerek bronzlaşmaya çalışırken, kimileri ise kitap okuyup denizden gelen esintiyle serinlemeye çalıştı.

    Marmaris’te ekim ayında plajlar tıklım tıklım dolu #1

    HAVUZLARDA DA YOĞUNLUK VAR

    Plajda yürüyenler ve denizde oyunlar oynayıp yüzenler, güzel havanın tadını çıkardı.

    Otellerin havuz başlarında da plajları aratmayan kalabalıklar oluştu. Çoğunluğu İngiliz turistler, havuz başlarında çocuklarıyla birlikte güneşlendi.

    Marmaris’te ekim ayında plajlar tıklım tıklım dolu #2

    HER GÜN GİDİYORLAR

    İki yıl önce emekli olduktan sonra İstanbul'dan gelip Marmaris'e yerleşen Çetin ve Leyla Timur çifti, ilçenin havasının çok güzel olduğunu, neredeyse her gün halk plajına gelerek deniz ve güneşin keyfini çıkardıklarını söyledi.

    Marmaris’te ekim ayında plajlar tıklım tıklım dolu #3

    Marmaris’te ekim ayında plajlar tıklım tıklım dolu #4

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    Marmaris’te ekim ayında plajlar tıklım tıklım dolu #7

    Marmaris’te ekim ayında plajlar tıklım tıklım dolu #8

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