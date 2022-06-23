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    Marmaris'teki yangında kahramanlar büyük rol oynuyor

    Marmaris'teki yangında kahramanlar büyük rol oynuyor

    Orman yangınlarının söndürülmesi için hem görevli hem de gönüllü ekipler mücadele ediyor.
    • 23.06.2022 - 02:05
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 11:38
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    Muğla'nın Marmaris ilçesinde, farklı noktalarda çıkan orman yangınlarını söndürmeye yönelik çalışmalar, ikinci gününde de aralıksız bir şekilde devam ediyor.

    Sahada 2 binin üzerindeki personel ile gönüllü ekipler, alevlerle cansiparene mücadele ediyor.

    Orman işçileri, her türlü zorluğa rağmen gece gündüz çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

    Alevlere karadan ve havadan müdahaleler devam ederken, orman işçileri yoğun çalışmalar nedeniyle uyumaya vakit bulamıyor. İşçiler, dönüşümlü olarak toprak zeminin üzerinde uzanarak yorgunluklarını atmaya çalışıyor.

    Yangınla mücadele sırasında gözlerine kaçan küllerden de yine kendi imkanları ile kurtulan işçiler, çalışmalarına kaldıkları yerden devam ediyor.

    "Ateş beklemez"

    Öte yandan, geçen yıl Marmaris'te etkili olan orman yangınlarında kurulan Yelken Göünllüleri de yangın bölgesinde aktif çalışmalar yürütüyor.

    Sloganları 'Ateş Beklemez' olan gönüllü ekip, yangının ilk anlarından itibaren sahaya indi.

    Gönllü ekip, her türlü zorluğa rağmen yangın söndürme ekiplerine yardımcı oldu.

    Marmaris'teki yangında gönüllü kahramanlar büyük rol oynuyor - Video

    Toprak zeminde uyuyup çalışmalara katılıyorlar

    İHA'nın haberine göre; elleri, yüzleri is içinde hayatları pahasına ormanı alevlerden korumaya çalışan gönüllüler, kendi aralarında oluşturdukları sistem ile yangın bölgesinde görev yapıyor.

    Marmaris teki yangında kahramanlar büyük rol oynuyor #1

    Çalışmaların ardından toplanma bölgesine gelen gönüllüler, dinlenebilmek için toprak ve taş zeminde uyuyor.

    Dinlenme vakti sona eren gönüllüler, çalışmalara kaldıkları yerden devam ediyor.

    Marmaris teki yangında kahramanlar büyük rol oynuyor #2

    "Sahadayız ve devam ediyoruz"

    Yelken Gönüllüleri üyelerinde Soner Kasap, “Dün gece saat 03.00’ten beri çalışmalara destek veriyoruz. Sahadayız ve devam ediyoruz. dedi.

    Sertaç Soğancı ise, Yelken Gönüllüleri olarak alevleri söndürmek için uğraş verdiklerini, ormanı korumak için ellerinden gelen ne varsa yapmaya hazır olduklarını söyledi.

    Marmaris teki yangında kahramanlar büyük rol oynuyor #3

    Marmaris teki yangında kahramanlar büyük rol oynuyor #4

    Marmaris teki yangında kahramanlar büyük rol oynuyor #5

    Marmaris teki yangında kahramanlar büyük rol oynuyor #6

    Marmaris teki yangında kahramanlar büyük rol oynuyor #7


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