Mehmet Genç, bugün defnedilecek

Tarihçi Dr. Mehmet Genç'in cenazesi, Fatih Camisi Haziresi'nde toprağa verilecek.

Tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi tarihçi Dr. Mehmet Genç için Fatih Camii'nde cuma namazına müteakip tören düzenlenecek.

FATİH CAMİİ HAZİRESİ'NDE DEFNEDİLECEK

Cenaze namazının ardından Genç'in naaşı Fatih Camii Haziresi'nde defnedilecek.

Bugüne kadar birçok öğrenci yetiştiren ve pek çok makalesi farklı dillere çevrilen Genç, 2015 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne sosyal bilimler ve tarih alanında yaptığı çalışmalarla layık görülmüştü.