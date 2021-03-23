Mehmetçik'in kar altında terörist avı

MSB, kahraman askerlerimizin Şırnak'ta gerçekleştirdiği Teröristle Mücadele Harekâtı'ndan kareler paylaştı.

Güvenlik güçlerimiz, yurt içinde ve yurt dışında hain terörist gruplara göz açtırmadan şanlı vatan mücadelesine devam ediyor.

Hava ve kara harekatlarıyla her ine giren Mehmetçik, zorlu kış şartlarında bu operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

TERÖRİSTLE MÜCADELE HAREKATI

Bu kapsamda Şırnak'ta konuşlu 48’inci Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı birlikler, Teröristle Mücadele Harekâtı icra etti

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından, zorlu hava şartlarında gerçekleştirilen harekattan kareler paylaşıldı.

Paylaşım, "Şırnak’ta bulunan 48’inci Hudut Tugay Komutanlığımız tarafından zorlu arazi ve hava şartlarında icra edilen Teröristle Mücadele Harekâtından kareler." notuyla yapıldı.