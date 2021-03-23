Euro
9.3974
1.49%
Dolar
7.8965
1.47%
Altın
440.15
1.38%
Borsa
1.402
1.64%
Bitcoin
437.651
-1.65%
EXEN Coin
12.73
-1.69%
5ºC
İstanbul
Sağanak yağış 5 C
    Mehmetçik'in kar altında terörist avı

    Mehmetçik'in kar altında terörist avı

    MSB, kahraman askerlerimizin Şırnak'ta gerçekleştirdiği Teröristle Mücadele Harekâtı'ndan kareler paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2021 - 16:12
    • Güncelleme : 23.03.2021 - 16:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Güvenlik güçlerimiz, yurt içinde ve yurt dışında hain terörist gruplara göz açtırmadan şanlı vatan mücadelesine devam ediyor.

    Hava ve kara harekatlarıyla her ine giren Mehmetçik, zorlu kış şartlarında bu operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

    TERÖRİSTLE MÜCADELE HAREKATI

    Bu kapsamda Şırnak'ta konuşlu 48’inci Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı birlikler, Teröristle Mücadele Harekâtı icra etti

    Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından, zorlu hava şartlarında gerçekleştirilen harekattan kareler paylaşıldı.

    Paylaşım, "Şırnak’ta bulunan 48’inci Hudut Tugay Komutanlığımız tarafından zorlu arazi ve hava şartlarında icra edilen Teröristle Mücadele Harekâtından kareler." notuyla yapıldı.

    Mehmetçik in kar altında terörist avı #1

    Mehmetçik in kar altında terörist avı #2

    Mehmetçik in kar altında terörist avı #3

    Mehmetçik in kar altında terörist avı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir