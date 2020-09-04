Mersin'de adres sorma bahanesiyle yolda tanıştıkları kişilere altın görünümlü mermerleri satan şahıslar, vatandaşları 27 bin 300 lira dolandırdı.

Mersin'in Tarsus, Toroslar ve Mezitli ilçelerinde 1'i kadın 3 kişi, kendilerini öğretmen olarak tanıtıp, adres sorma bahanesiyle tanıştıkları insanları 'Kuyumcu tanıdığınız var mı, elimizde altın var onları da satacağız' diyerek kandırıp, sarı jelatinle sardıkları mermer parçalarını altın diye sattı.

POLİS KAMERALARI İNCELEDİ

Dolandırıldıklarını anlayan 3 kişinin şikayeti üzerine çalışma başlatan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, kentte bulunan PTS kayıtları ile olay yeri bölgesindeki tüm güvenlik kameralarını tek tek inceledi.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Yapılan çalışma sonucunda olayı gerçekleştiren şahısların M.Ş.Ç., M.C.Ç. ve F.A. olduğu belirlendi. Ayrıca şahısların kullandıkları aracı da tespit eden ekipler, 3 kişiyi trafikte seyir halinde iken kıskıvrak yakaladı.

Mermerleri sarı jelatinle sarıp altın diye sattılar VİDEO

Arabada da arama yapan ekipler, dolandırıcılık olaylarında elde ettikleri ve bu olaylarda kullandıkları değerlendirilen 2 bin 200 lira, 52 adet üzerinde 50 bin ibaresi bulunan İran parası, 5 adet altın sarısı renginde bantla sarılmış mermer parçası elde edildi. Şahısların, vatandaşları 27 bin 300 lira dolandırdığı belirlendi.