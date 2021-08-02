Mersin'de 88 yaşındaki yangın mağduru, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'in Aydıncık ilçesindeki orman yangınında evi kullanılamaz hale gelen 88 yaşındaki Süleyman Küçük'le cep telefonuyla görüştü, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Aydıncık ilçesinde orman yangınından etkilenen alanlarda inceleme yaptı.

Yenikaş Mahallesi'ndeki incelemesinde, yangında evi zarar gören Süleyman Küçük'ü ziyaret eden Elvan, hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de devletin kurumlarının yanında olacağını söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Elvan, ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayıp, Küçük ile görüştürdü. Küçük'e geçmiş olsun dileğinde bulunan Erdoğan, "Geçmiş olsun, Rabbim şifalar versin inşallah." dedi.

BAKAN ELVAN, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A BİLGİ VERDİ

Bakan Elvan da bölgedeki duruma ilişkin Erdoğan'a bilgi vererek, "Yangın şu anda tamamıyla kontrol altında, hasar tespit çalışmaları da bitti. Gerekli destekleri veriyoruz, tüm vatandaşlarımıza sizin selamlarınızı iletiyoruz. Tüm masraflarını karşılayacağımızı, vatandaşlarımıza ifade ettik, ilettik. Sizlere dua ve teşekkür ediyorlar." ifadesini kullandı.

"VATANDAŞIMIZI UYANDIRIP DIŞARIYA ÇIKARMIŞLAR"

Küçük'ün yangından son anda kurtulduğunu anlatan Elvan, "Yangında, gece saat 02.30 sıralarında vatandaşımızı uyandırıp dışarıya çıkarmışlar. Yoksa Allah korusun, çok daha kötü bir durumla karşı karşıya kalabilirlerdi. Hem amcamızı hem teyzemizi yangın yerinden kurtardılar." dedi.