Euro
9.9297
-1.06%
Dolar
8.3505
-1.04%
Altın
487.92
-0.88%
Borsa
1.4
0.48%
Bitcoin
332.356
-4.04%
EXEN Coin
24.15
-3.05%
34ºC
İstanbul
Güneşli 34 C
    • Mersin'de 88 yaşındaki yangın mağduru, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü

    Mersin'de 88 yaşındaki yangın mağduru, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'in Aydıncık ilçesindeki orman yangınında evi kullanılamaz hale gelen 88 yaşındaki Süleyman Küçük'le cep telefonuyla görüştü, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
    • DHA
    • 02.08.2021 - 17:45
    • Güncelleme : 02.08.2021 - 18:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mersin'de 88 yaşındaki yangın mağduru, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü

    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Aydıncık ilçesinde orman yangınından etkilenen alanlarda inceleme yaptı.

    Yenikaş Mahallesi'ndeki incelemesinde, yangında evi zarar gören Süleyman Küçük'ü ziyaret eden Elvan, hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de devletin kurumlarının yanında olacağını söyledi.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

    Elvan, ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayıp, Küçük ile görüştürdü. Küçük'e geçmiş olsun dileğinde bulunan Erdoğan, "Geçmiş olsun, Rabbim şifalar versin inşallah." dedi.

    BAKAN ELVAN, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A BİLGİ VERDİ

    Bakan Elvan da bölgedeki duruma ilişkin Erdoğan'a bilgi vererek, "Yangın şu anda tamamıyla kontrol altında, hasar tespit çalışmaları da bitti. Gerekli destekleri veriyoruz, tüm vatandaşlarımıza sizin selamlarınızı iletiyoruz. Tüm masraflarını karşılayacağımızı, vatandaşlarımıza ifade ettik, ilettik. Sizlere dua ve teşekkür ediyorlar." ifadesini kullandı.

    Mersin de 88 yaşındaki yangın mağduru, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü #1

    "VATANDAŞIMIZI UYANDIRIP DIŞARIYA ÇIKARMIŞLAR"

    Küçük'ün yangından son anda kurtulduğunu anlatan Elvan, "Yangında, gece saat 02.30 sıralarında vatandaşımızı uyandırıp dışarıya çıkarmışlar. Yoksa Allah korusun, çok daha kötü bir durumla karşı karşıya kalabilirlerdi. Hem amcamızı hem teyzemizi yangın yerinden kurtardılar." dedi.

    Mersin de 88 yaşındaki yangın mağduru, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir