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    Mersin'de çocuklarını darbeden baba yakalandı

    Mersin'de çocuklarını darbederken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayınlayan vicdansız baba, gözaltına alındı.
    • İHA
    • 04.10.2020 - 14:57
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    Mersin'de çocuklarını darbeden baba yakalandı

    Mersin'de H.Y. isimli şahıs, çocuklarını darbettiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

    Kısa sürede yayılan görüntülere binlerce kullanıcıdan tepki yağdı.

    Görüntüleri izleyen Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

    Mersin'de çocuklarını darbeden baba yakalandı VİDEO

    GÖZALTINA ALINDI

    Soruşturma kapsamında şahsın yakalanması için çalışma başlatan ekipler, şüpheli H.Y.'yi evinde yakalayarak gözaltına aldı.

    ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINDI

    16, 13 ve 9 yaşındaki üç çocuğu ise Toroslar Aile İçi Şiddet ekiplerince evlerinden alınarak Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edildi.

    Şüpheli hakkındaki tahkikatın devam ettiği bildirildi.

    Mersin de çocuklarını darbeden baba yakalandı #1

    Mersin de çocuklarını darbeden baba yakalandı #2

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