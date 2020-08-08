Genç çocuk özel halk otobüsünü binecekmiş gibi durdurup, kapı eşiğinde ayakkabısını bağladı. Otobüsün şoförü duruma sinirlenirken olay, duraktaki bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 28 Temmuz günü akşam saatlerinde Hilmi Seçkin Caddesi üzerinde, Yeni Mahalle SSK Hastanesi güzergahındaki özel halk otobüsü durağa yaklaştı.

Otobüsün durağa yaklaştığını gören ve ismi bilinmeyen genç, ayakkabılarının bağcığını açıp el kaldırarak otobüsü durdurdu.

KAPI EŞİĞİNDE BAĞCIĞINI BAĞLAYIP GİTTİ

Otobüse binmek yerine kapı eşiğinde ayakkabılarının bağcıklarını bağlayıp, yaya olarak yoluna devam eden gencin yaptığı davranış, şoför Ferdi Coşkun'u sinirlendirdi.

ŞOFÖR DURUMA SİNİRLENDİ

Coşkun, sinirli halde sürücü koltuğundan kalkıp, gencin arkasından baktı. Yaşananlar durakta bekleyen diğer bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile özel halk otobüsünün kameralarına yansıdı.

Mersin'de durdurduğu otobüste bağcığını bağlayıp gitti VİDEO



SOSYAL MEDYA İÇİN VİDEO ÇEKTİ

Bir süre sonra tekrar otobüse binen şoför Coşkun'un, seyir halindeyken gence isyan ettiği gergin halleri dikkat çekti. Şoför Coşkun, olayı merak eden bir yolcuya, gencin sosyal medyaya yüklemek üzere video çekmek için otobüsü durdurduğunu iddia etti.

























