Mersin'de sağanak tarımı vurdu: 8 bin dönüm arazi sular altında kaldı

Mersin’in Tarsus ilçesinde aralıksız devam eden sağanak yağış, tarım alanlarında ciddi zarara yol açtı. İlçe genelinde son üç gündür etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle yaklaşık 8 bin dönüm ekili arazi sular altında kaldı.

Yoğun yağışın ardından özellikle sera alanlarında ve ekili tarlalarda büyük hasar meydana geldi. Çiftçiler, ürünlerinin önemli bölümünün zarar gördüğünü belirtti.

"BEŞİNCİ KEZ AYNI AFETİ YAŞIYORUZ"

Egemen Mahallesi Muhtarı Aydan Koyuncu, bölgede yaşanan taşkınların üreticileri zor durumda bıraktığını ifade ederek, “Beşinci defa böyle bir afetle karşı karşıyayız. Tarım arazilerimizin tamamı su altında kaldı. Bir an önce yaraların sarılması ve çiftçilerimize destek verilmesi gerekiyor.” dedi.

SERALAR VE MEYVE BAHÇELERİ ZARAR GÖRDÜ

Mahalle azalarından Remzi Şen ise üreticilerin büyük kayıp yaşadığını dile getirerek, seralarda yetiştirilen ürünlerin ciddi zarar gördüğünü söyledi. Şen, çiftçilerin dört kez ekim yaptığını ancak her seferinde doğal afet nedeniyle ürün kaybı yaşadıklarını, beşinci ekimde de aynı durumun tekrarlandığını belirtti.

Bölgede bulunan seralarda kabak, patlıcan, kavun ve biber gibi ürünlerin yanı sıra nektarin ve limon ağaçlarının da sular altında kaldığı bildirildi.

BİRÇOK MAHALLEDE HASAR

Yağışlardan özellikle Egemen Mahallesi, Akarsu Mahallesi, Kelahmet Mahallesi ve Halitağa Mahallesi başta olmak üzere çevredeki kırsal mahallelerdeki sera ve tarım arazileri etkilendi.

TAŞKINA KARŞI ÇALIŞMA

Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerinin bölgede taşkını önlemek amacıyla iş makineleriyle ırmak kenarlarında set oluşturma çalışmalarını sürdürdüğü görüldü.

Yetkililerin bölgede hasar tespit çalışmalarına başlaması ve zarar gören üreticilere destek sağlanması bekleniyor.