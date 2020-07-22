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    Mersin'de su kuyusunda gazdan zehirlenen adam öldü

    Silifke'de arızalanan su tahliye motorunu kontrol etmek için kuyuya inen Enis Taş, karbonmonoksit gazından zehirlenmesi sonucu suya düşerek boğuldu.
    • DHA
    • 22.07.2020 - 16:46
    • Güncelleme : 22.07.2020 - 16:46
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    Mersin'de su kuyusunda gazdan zehirlenen adam öldü

    Mersin'in Silifke ilçesine 34 kilometre uzaklıkta bulunan Işıklı Mahallesi'ndeki Kargı Sokak'ta Enis Taş (36), bahçe sulamak için evinin önündeki su kuyusunda bulunan tahliye motorunu çalıştırdı.

    GAZDAN ZEHİRLENİP KUYUYA DÜŞTÜ

    Bir süre sonra motorun durduğunu fark eden Taş, kuyuya indi. Motoru çalıştırıp, bir süre bekleyen Enis Taş, ortaya çıkan karbonmonoksitten zehirlenip, 10 metre derinlikte su dolu kuyuya düştü.

    Taş'ın kuyuya düştüğünü fark eden akrabaları, ona yardım etmek için olay yerine akın etti.

    Mersin'de su kuyusunda gazdan zehirlenen adam öldü #1

    KURTARMAK İSTERKEN HASTANELİK OLDU

    Bu sırada kayınbiraderi olan Fahrettin Çirkin, kuyuya inip Enis Taş'ı çıkarmak isterken gazdan etkilenip bayıldı.

    Çevdekilerin ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Arama-Kurtarma, dalgıç ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    İtfaiye Dairesi Arama-Kurtarma ekibi ve dalgıçlar kuyuya inerek, önce zehirlenen Fahrettin Çirkin'i çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

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    KUYUDAN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

    Çirkin, Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, ardından Enis Taş'ı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlatıldı.
    Ekiplerin uzun uğraşının ardından Enis Taş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Taş'ın cansız bedeni kuyudan çıkarıldı.

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    Mersin'de su kuyusunda gazdan zehirlenen adam öldü #4

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