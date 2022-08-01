İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, ismi henüz açıklanmayan bir şahıs tarafından saldırıya uğradı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Sağlık sektöründeki saldırıların sonu gelmiyor...

Ortaya çıkan yeni görüntülerin adresi Mersin.

Akdeniz ilçesinde ihbar üzerine vakaya giden 112 Acil Sağlık ekipleri, fenalaşarak hastalanan vatandaşı yakınlarının yardımıyla araca bindirdi.

Ambulansın penceresine kafa attı

Bu sırada ambulans aracına koşarak bir şahsın yaklaştığı görüldü. İsmi henüz açıklanmayan şüpheli, aracın kapılarını açmaya çalıştı.

Ardından kapı açılmayınca ambulansın penceresine kafa atarak küfretti.

Mersin'de vakaya giden ambulansa kafa atan saldırgan kamerada VİDEO



Saldırgandan şikayetçi oldular

Öfkesi geçmeyen saldırgan, bir süre çöp konteynerında araca daha fazla zarar vermek için bir cisim aradı.

Şahsın yanına gelen bir vatandaşın olayı yatıştırmasıyla sağlık ekipleri olay yerinden ayrıldı. Polis merkezine giden sağlık çalışanları, şahıstan şikayetçi oldu.

O anlar kaydedildi

Bunun üzerine ekipler, şüpheliyi gözaltına alırken İl Sağlık Müdürlüğü'nce olayla ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

Korku dolu anlar sağlık çalışanları tarafından anbean kaydedildi.

DHA'nın aktarımına göre; görüntülerde; koşarak gelen şüphelinin ambulansa kafa attığı, bu sırada yanına gelen başka biri tarafından uzaklaştırıldığı anlar yer aldı.





