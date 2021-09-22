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Mersin'de yanan ormanlar için hazırlanan tohumlar çalındı

Mersin'de yanan ormanlar için hazırlanan tohumlar çalındı

Mersin'in Anamur ilçesinde yanan ormanlar için hazırlanan 302 kilogram ağırlığındaki yaklaşık 4 milyon 800 bin adet tohumu çalan 4 şüpheli önce fotokapana sonra jandarmaya yakalanıp tutuklandı.