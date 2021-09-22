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    Mersin'de yanan ormanlar için hazırlanan tohumlar çalındı

    Mersin'in Anamur ilçesinde yanan ormanlar için hazırlanan 302 kilogram ağırlığındaki yaklaşık 4 milyon 800 bin adet tohumu çalan 4 şüpheli önce fotokapana sonra jandarmaya yakalanıp tutuklandı.
    • İHA
    • 22.09.2021 - 23:23
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 23:34
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    Mersin'de yanan ormanlar için hazırlanan tohumlar çalındı

    Mersin'in Anamur ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kızılçam kozalağı toplanarak 302 kilogram ağırlığında yaklaşık 4 milyon 800 bin adet tohum elde edildi.

    4 ŞÜPHELİ, 302 KİLOLUK TOHUMU ÇALDI

    Elde edilen tohumlar ilçede etrafı çitle çevrili yangın ekip binasının müştemilatında muhafaza altına alındı. Ayıklanıp temizlenme aşamasında olan tohumlar önceki gece akşamı gece 4 şüpheli tarafından çalındı.

    Sabah yanan ormanlar için hazırlanan tohumların çalındığını fark eden ekipler, fotokapan görüntülerini inceleyip jandarmaya haber verdi.

    Mersin de yanan ormanlar için hazırlanan tohumlar çalındı #1

    YAKALANAN ŞÜPHELİLER, TUTUKLANDI

    Jandarma ekipleri orman işletmesinden aldığı görüntülerden yola çıkarak yaptığı çalışmada 4 şüpheliyi tespit edip yakaladı. Çalınan tohumlar da bulunarak orman işletmeye teslim edildi. Jandarmada ifadesi alınan 4 şüpheli “Nitelikli hırsızlık” suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Mersin de yanan ormanlar için hazırlanan tohumlar çalındı #2

    O ANLAR FOTO KAPANA YANSIDI

    Öte yandan foto kapana yansıyan görüntülerde şüphelilerin peş peşe gelerek tohum dolu çuvalları sırtlayıp götürmesi yer aldı.

    Mersin'de yanan ormanlar için hazırlanan tohumlar çalındı VİDEO

    Mersin de yanan ormanlar için hazırlanan tohumlar çalındı #3

    Mersin de yanan ormanlar için hazırlanan tohumlar çalındı #4

    Mersin de yanan ormanlar için hazırlanan tohumlar çalındı #5

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