Merzifonlu fırıncının düştüğü zor durum

100 bin lira masraf yaptıktan sonra açtığı fırının ruhsatının iptal edilmesine kızan Furkan Şenol, hukuk mücadelesi başlattı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan Furkan Şenol, yaklaşık 100 bin lira masraf yaparak fırın açtı.

İşletmenin ruhsatı için belediye başkanlığından ruhsat alan Şenol, daha sonra belediyeden gelen telefonla büyük bir şok yaşadı.

Yasa gereği Furkan Şenol'un bu işletmede ekmek üretimi yapamayacağını söyleyen belediye görevlileri, sadece simit ve poğaça üretimine izin verdi.

Ruhsatının iptal edilmesinin ardından hukuk mücadelesini başlatan Furkan Şenol, şimdi alınacak yeni kararları beklemeye başladı.

"BENİM ÇÖZEMEDİĞİM KONULARDAN BİRİSİ..."

Alınan kararlarla ilgili konuşan Şenol, "Benim çözemediğim konulardan birisi de 24 saat simit ve poğaça yapsam hiç kimse bir şey demiyor ama günde üç defa fırın yakıp ekmek üretmeme izin vermiyorlar" dedi.

4 KİŞİ ÇALIŞTIRIYORDU, HERKES MAHKEME SONUCUNU BEKLİYOR

4 kişi çalıştırdığını ve alınan kararlar nedeniyle herkesin mağdur olduğunu söyleyen Merzifonlu fırıncu, mahkeme sonucunu endişeli bir şekilde beklemeye devam ediyor.