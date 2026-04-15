İstanbul'da 'huzur' uygulaması: Bin 149 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, dün 'Huzur İstanbul' uygulaması yapıldı.

Uygulama iki aşamalı olarak gerçekleştirildi.

İLK AŞAMA 198 NOKTADA YAPILDI

İlk aşamada saat 20.00-22.00 arasında 198 noktada bin 356 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamaya ayrıca bir polis helikopteriyle Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı 5 bot da destek verdi.

BİN 149 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İkinci aşamada ise saat 22.00-23.59 arasında bin 113 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler yapıldı.

Uygulama kapsamında 344 bin 79 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Aralarında çeşitli suçlardan aranan 600 şüphelinin de bulunduğu toplam bin 149 kişi gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE DÖVİZ ELE GEÇİRİLDİ

Denetimlerde 19 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 12 kurusıkı tabanca, 392 fişek, 1 kilogram 428 gram uyuşturucu madde, 75 uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edildiği tespit edilen 2 bin 160 lira, 100 dolar ve 920 euro ele geçirildi.

Denetimler kapsamında 501 umuma açık iş yeri kontrol edilirken, 9 yabancı uyruklu kişi hakkında işlem yapıldı.

3 MİLYONUN ÜZERİNDE TRAFİK CEZASI UYGULANDI

Trafik denetimlerinde ise 42 bin 43 araç ile bin 694 motosiklet kontrol edilirken, 2 bin 597 araç ve motosiklet ile 31 sürücüye işlem uygulandı, 14 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde 3 milyon 119 bin 97 lira trafik cezası kesildi.