3600 ek gösterge son durum 2026: 3600 ek gösterge çıkacak mı

Kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi, memur camiasında gündemin en önemli başlıklarından biri olmaya devam ediyor.

Uzun süredir üzerinde çalışılan düzenlemenin, kapsamının genişletilmesi ve daha fazla meslek grubunu içine alması yönünde beklentiler artıyor.

3600 ek gösterge; özellikle maaşlar, emekli ikramiyesi ve emekli aylıkları üzerinde doğrudan etkili olması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Özellikle öğretmenler, polisler, hemşireler ve din görevlileri başta olmak üzere birçok kamu çalışanı, 3600 ek göstergenin kapsamının genişletilmesini talep ediyor.

Yeni düzenleme ile birlikte hem aktif görevdeki memurların hem de emeklilerin mali haklarında iyileştirme yapılacak.

İşte 3600 ek göstergede son durum...

3600 EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI 2026

Birinci dereceye yükselen tüm devlet memurları için 3600 ek gösterge düzenlemesi gündemde.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve "15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık.

Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz." ifadeleri kullanmıştı.

Torba Yasa'nın Meclis'ten geçmesiyle birlikte 3600 ek gösterge düzenlemesinin hayata geçirilmesi bekleniyor.