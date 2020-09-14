Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ile Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliğin Yunan tarafının Sevilla haritasından vazgeçmediği müddetçe, Türkiye ile gerginliğin yatışmayacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da NTV'den Funda Görey ve Ahmed Arpat'ın konuğu oldu.

Gündeme dair hem açıklamalar yapan hem de sorulara yanıt veren Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Daha önce gündemde uzun süre konuşulan Sevilla haritası hakkında da düşüncelerini ileten Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Sevilla haritasından vazgeçmediği gerginliğin bitmeyeceğini belirtti.

"HAKLILIĞIMIZI GÖRMEYE BAŞLADILAR"

Bakan Çavuşoğlu harita ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Şu haritayı gösterdiğimde görüştüğüm ülkeler şoke oluyorlar. Sevilla haritası... Biz bunu daha önce görmemiştik diyorlar.

Anlattıkça AB üyeleri haklılığımızı görmeye başladı.

İki komşu ülke doğrudan görüşebilir. Yunanistan Başbakanı'nın yaptığı açıklamalar, olumlu, ılımlı. Ön şartlarda diretirse biz de ön şartlarda bulunuruz. Ön şartlar yerine gelmeden de, görüştükten sonra da yerine getirebilirler.

Mevlüt Çavuşoğlu: Yunanistan Sevilla haritasından vazgeçmezse gerginlik bitmez VİDEO

YUNANİSTAN HARİTADAN VAZGEÇMEZSE...

Yunanistan Sevilla haritasından vazgeçmediği sürece ve Türkiye kıta sahanlığına saygı göstermedikçe bu gerginlik bitmez. Yunanistan'ın bunlardan vazgeçmesi gerekiyor. KKTC'nin haklarını alacak bir mekanizmaya evet demesi gerekiyor Rum tarafının. Bunu kabul etmedikleri sürece, faaliyetlerimizi sürdüreceğiz ve onlar için gerginlik sebebi olacak. Yunanistan'ın mantıklı olması lazım. Rum kesiminin de Türk tarafını yok saymaması lazım. Kendine güvenen ülkeler ön şartsız masaya oturur. Bizim tüm faaliyetlerimizi durdurmayı ön şart olarak koşuyorlar.

SEVİLLA HARİTASI NEDİR

Nedir bu Doğu Akdeniz'de başlayan gerginlikle birlikte konuşulan Sevilla haritası?

Sevilla Haritası kısaca şu anlama geliyor; Türkiye’yi Antalya körfezine hapsetme planı...

İspanya’nın Sevilla Üniversitesi'nden Profesör Juan Luis Suarez de Vivero tarafından hazırlanan haritada, Güney Kıbrıs'ın ilan ettiği ‘münhasır ekonomik bölge’nin sınırları AB'nin resmi sınırları olarak kabul ediliyor.



Yunanistan'ın haritada gösterilen kıta sahanlığı Türkiye'nin hak iddia ettiği bölgeyle çakışıyor.

Harita büyük ölçüde Yunanistan’ın tezlerine uygun şekilde hazırlanırken Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki yetki alanı yalnızca Antalya Körfezi açıklarında küçük bir alan olarak gösteriliyor.



