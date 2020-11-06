ABD'de düzenlenen 59. başkanlık seçimiyle ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, seçilen yönetimle sorunların çözümünde samimi adımlar atmak istediklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da düzenlenen Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçti.

Bakan Çavuşoğlu, ABD'de oy sayımının devam ettiği başkanlık seçimlerine ilişkin konuştu.

"DEMOKRATİK VE ŞEFFAF OLMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Oy sayma sürecinin demokratik ve şeffaf bir şekilde olmasını temenni ettiklerini belirten Çavuşoğlu, sürecin 1-2 gün daha devam edeceğini öngördüklerini söyledi.

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD seçimi yorumu ViDEO

YENİ YÖNETİME FETÖ VE PKK İLE MÜCADELE MESAJI

Seçilecek yeni ABD başkan ve yönetimiyle iyi ilişkiler kurmak istediklerinin mesajını veren Çavuşoğlu, S-400, F-35 meselelerinin yanı sıra FETÖ ve PKK konusundaki sorunların da çözülmesini istediklerini vurguladı.

Çavuşoğlu, açıklamasında şunları söyledi:

"BÖLÜNMÜŞLÜK VAR"

"Seçim ortamında gerginlikler olduğunu gördük. Hatta bölünmüşlük de görüyoruz. Önceki bazı olaylardan dolayı da toplumda bir gerginlik, bölünme vardı.

Bundan kaygı duyuyoruz. Hiçbir ülkenin bu şekilde bölünmesini veya toplum içinde bu kadar derin bölünmenin olmasını da istemeyiz. Bu, Amerika'nın iç meselesi olduğu için daha fazla yorum yapmayacağım. Temennimi söylüyorum.





"1-2 GÜN DAHA ALACAĞINI GÖRÜYORUZ"



Diğer taraftan seçimlerde oyların sayılmadığı az sayıda eyalet kaldı. Bir taraftan önceden postayla kullanılan oylar ya da elektronik ortamda kullanılan oylar sayılıyor. 1-2 gün daha alacağını görüyoruz. Oy sayma sürecinin demokratik ve şeffaf bir şekilde olmasını temenni ederiz.

"AMERİKAN HALKININ KARARINA SAYGI DUYMAK DURUMUNDAYIZ"

Tarafların itirazı var, bakalım nasıl neticelenecek. Amerikan halkının verdiği karara başta Amerikalı siyasetçiler olmak üzere saygı duymak durumundayız.

"DEMOKRAT VE CUMHURİYETÇİ YÖNETİMLERLE ÇALIŞTIK"

Türkiye olarak sadece AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan iktidarları döneminde değil, geçmişte de farklı yönetimlerle çalıştık. Demokrat ve Cumhuriyetçi yönetimlerle çalıştık. İlişkilerimizi parti üstü ya da siyaset üstü görüyoruz. Bu her zaman böyle oldu mu sahada? Böyle olmadı.

Hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat yönetimler döneminde ilişkilerimizde inişler çıkışlar yaşadığımız dönemler oldu. Seçim öncesi açıklamaların da farklı olduğunu gördük.





"İNİŞLER ÇIKIŞLAR OLDU"

Şu andaki yönetim iş başına gelmeden önce yönetimin içinde olan kişilerin seçim öncesi hatta darbe girişimi döneminde Türkiye aleyhinde ağır eleştiriler yaptığını da gördük. Ama neticede 4 yıldır bu yönetimle öyle veya böyle çalışmaya çalıştık. İş birliği yapmaya çalıştık. Her zaman olmadı. İnişler, çıkışlar, gerginlikler oldu.

"KİM SEÇİLİRSE SEÇİLSİN..."

Dolayısıyla kim seçilirse seçilsin Türkiye olarak aynı anlayışta herhangi bir ülkeye nasıl yaklaşıyorsak yeni Amerikan yönetimine de aynı şekilde yaklaşacağız. Seçimden sonraki yeni yönetimden bahsediyorum.

Diğer taraftan şahısların, başkan ya da dışişleri bakanı, dış politika ya da başka ülkelerle ilişkilerine katkısı olumlu ya da olumsuz olabiliyor. İlişkileri etkileyebilir. Örneğin iki bakan ya da iki devlet başkanı arasında samimi ilişkiler, ilişkileri de olumlu etkiler. Veya tam tersine olursa olumsuz etkileyebilir.

S-400, F-35, FETÖ, PKK...

Sayın Cumhurbaşkanımız ile Trump arasındaki samimi dostluk en zor zamanlarda bile faydasını gösterdi. Birçok zor gündemler yaşadık, başta S-400 ve F-35 olmak üzere. FETÖ meselesine baktığımız zaman daha önceki yönetimden başladı, bu yönetimde de bir netice alamadık.

PKK ile mücadelemizde ya da Suriye içindeki PKK/YPG yapılanmasına baktığımız zaman yine sorunlar geçmiş yönetimden bu yönetime kadar devam etti. Kim göreve gelirse gelsin, biz Türkiye olarak ilişkilerimizi geliştirme konusunda samimi bir tutum sergileyeceğiz.

"SAMİMİ ADIMLAR ATMAK İSTİYORUZ"

Var olan sorunların çözümü konusunda samimi adımlar atmak istiyoruz. Bu samimi adımların karşılığını Amerikan yönetiminden elbette görmek isteriz."