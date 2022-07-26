Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına atama Resmi Gazete'de

Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Osman Sezgin getirildi. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına yeni atama yapıldı.

Osman Sezgin Milli Eğitim Bakan Yardımcısı oldu

Yayınlanan atama kararına göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Osman Sezgin getirildi.

Osman Sezgin Kimdir?

1959 yılında doğan Osman Sezgin, ilkokul, ortaokul ve liseyi babası devlet memuru olduğu için farklı şehirlerde bitirdi Marmara Üniversitesi’nde lisans ve yüksek lisans eğitimini, İstanbul Üniversitesi’nde ise doktora eğitimini tamamladı.

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü derslerini organize etmek üzere görevlendiridi; Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Koordinatörlüğü yaptı.

TRT'de görev aldı

TRT 1’de her hafta pazartesi günleri yayınlanan sabah gençlik programına psiko-sosyal açıdan gençlik meseleleri üzerine her hafta uzman konuşmacı olarak katıldı. 2020 yılından beri her hafta Pazar günleri TRT Radyo 1’de Kutlu Yuva Mutlu İnsan programını yürütmektedir.

1992 yılında Harp Akademilerinde Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Deniz kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı mensubu albay, amiral ve generallerine; 1995 yılında ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü amir ve müdürlerine hizmet içi eğitim kursu eğitmenliği, hizmet içi eğitim semineri organizesi ve eğitmenliği yaptı.

Pek çok Milli Eğitim Şurasına katılan Osman Sezgin, 19. ve son yapılan 20. Millî Eğitim Şuralarına özel davetli olarak katıldı. Çeşitli bilimsel projeler yürütmüş, pek çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezi yönetti.

Ödüller aldı

“Foundation of Tolerance in Turkish Culture” isimli, Londra merkezli Routledge The European Legacy Dergisi’nde yayımlanan eseri TÜBA 2007 Bilimsel Telif Eser Ödülleri Programı ödülüne layık görüldü.

SSCI tarafından taranan dergiler de dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası dergilerde pek çok yayına sahip ve yine pek çok yayına sahip ve yine pek çok bilimsel dergide hakem ve yayın kurulunda yer almaktadır. Eğitim: Kavram ve Kuram; Kültürel Psikoloji Bağlamında Şahsiyet Bütünlüğü isimli kitapların yazarıdır.

Türkiye ve Avrupa’da sayısız seminerler vermiş olan Osman Sezgin, Avrupa’da pek çok ülkede 6 sene boyunca eğitim müesseselerinde araştırmalar yaparak, konferanslar verdi. Yurtiçi ve yurtdışında pek çok eğitim kurumuna danışmanlık yaptı.

Kalem Vakfı Okulları’nı kurdu

2000 yılında Kalem Vakfı Okulları’nı kurmuştur ve burada özgün eğitim programları geliştirerek eğitim danışmanlığı görevini yürütmektedir. Kalem Akademi ve Kalem Öğretmen Yetiştirme Enstitüsü Başkanlığı, Kalem Vakfı Yayınları ve TR Dizin gibi ulusal ve prestijli uluslararası dizinler tarafından taranan Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi kurucu yayın yönetmenliğini yapmaktadır.

1995 yılından bu yana Türk Gençlik Vakfı başkanlığı ve 2000 yılında kurduğu Kalem Vakfı başkanlığı görevlerine devam etmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.