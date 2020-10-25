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    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul fotoğrafını paylaştı

    Bakan Ziya Selçuk, ilkokulda çekilmiş fotoğrafını paylaşarak sosyal medyadaki "Nasıl başladı, nasıl bitti" akımına katıldı.
    • AA
    • 25.10.2020 - 11:36
    • Güncelleme : 25.10.2020 - 11:56
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    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul fotoğrafını paylaştı

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Emirler köyündeki ilkokulda öğrenciyken çekilen fotoğrafıyla, yıllar sonra Milli Eğitim Bakanı olarak bu okula yaptığı ziyaretin fotoğraflarına yer verdi.

    "O ZAMAN ÖĞRENCİYDİM, ŞİMDİ ÖĞRETMENİM"

    Bu paylaşımıyla sosyal medyadaki "Nasıl başladı, nasıl bitti" akımına katılan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

    "Nasıl başladı, nasıl bitti paylaşımlarına ben de katılayım. Burası, öğrencisi olduğum Emirler köyündeki ilkokul. Çok şey değişmiş ama duvarlar bugün bu kuzuların seslerini duyuyor. O zaman öğrenciydim, şimdi öğretmenim. Acaba bu yavrular, bu okula tekrar kim olarak dönecekler?"

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul fotoğrafını paylaştı #1

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