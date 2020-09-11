Milli Savunma Bakanlığı: Gemilerimizi korumaya devam ediyoruz

MSB, Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa araştırma gemileri ile Yavuz ve Fatih sondaj gemilerine Türk Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma sağlanmaya devam edildiğini bildirdi.

Türkiye, Mavi Vatan'da menfaatleri doğrultusunda arama faaaliyetlerine devam ediyor.

Faaliyet için denizlerimizde çalışmalar yürüten sondaj gemilerimizi ise Türk Deniz Kuvvetleri unsurları koruyor.

Bu kapsamda, isra edilen koruma ve rafakat görevlerine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nden bir açıklama yayınlandı.

KARARLILIKLA DEVAM EDİLİYOR

Yapılan açıklamada, Türk Deniz Kuvvetleri'nin, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarında sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerine devam eden gemilere refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam ettiği bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Karadeniz ve Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerine devam eden Oruçreis ve Barbaros Hayreddin Paşa araştırma gemileri ile Yavuz ve Fatih sondaj gemilerine Deniz Kuvvetlerimiz tarafından refakat ve koruma sağlanmaya devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, söz konusu gemilere refakat ve koruma sağlayan Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının fotoğrafları da yer aldı.