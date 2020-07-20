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    Milli Savunma Üniversitesi’ni kazanınca kına yakıldı

    Bilecik'te, kızı için kına gecesi düzenleyen baba, “Belki de asker kızına kına yakan ilk biz oluyoruz. Bununla da çok büyük gurur duydum.” dedi.
    • AA
    • 20.07.2020 - 16:08
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    Milli Savunma Üniversitesi’ni kazanınca kına yakıldı

    Bilecik’in Cumhuriyet Mahallesi Kırklar Caddesi'nde yaşayan Mehmet Ali Keskin, üniversiteyi kazanan kızı Hilal Keskin için farklı bir organizasyon gerçekleştirdi.

    Pilav ve ayran ikram edilen davetliler, kına gecesinde müzik eşliğinde eğlendi.

    SUBAY OLMAK İSTİYORDU

    Mehmet Ali Keskin, kızının sınavda başarılı olup Milli Savunma Üniversitesi’ne yerleşmeye hak kazandığını söyledi.

    Milli Savunma Üniversitesini kazanan kızı için 'kına gecesi' düzenledi İZLE

    Kızının küçük yaşlardan bu yana subay olmayı hayal ettiğini dile getiren Keskin, “Her zaman askere gidecek erkeklere kına yakılırdı, biz de bir ilki yaşayarak kızımızın ellerine kına yaktık. Belki de asker kızına kına yakan ilk biz oluyoruz. Bununla da çok büyük gurur duydum.” diye konuştu.

    “ÇOK MUTLUYUM”

    Hilal Keskin de çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

    Keskin, “Vatanıma ve milletime güzel bir asker, bayrağıma düşkün bir insan, bir birey olmak için ailemin gurur duyacağı bu sınavı geçtim. Çok mutluyum.” dedi.

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