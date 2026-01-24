Milyonlara müjde! 2.000 TL fatura desteği başladı: Kimler faydalanabilir?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Garanti BBVA, yeni yılın ilk fatura kampanyasını duyurdu.

Banka, mobil uygulama üzerinden müşteri olanlara yönelik başlattığı yeni kampanya kapsamında otomatik fatura talimatı verenlere 2.000 TL’ye kadar bonus desteği sunuyor.

Artan yaşam maliyetlerine karşı önemli bir avantaj sağlayan uygulamanın şartları ve başvuru adımları ise merak konusu oldu.

İşte başvuru sürecine dair merak edilen tüm detaylar ve adım adım başvuru rehberi...

2.000 TL FATURA DESTEĞİ

Garanti BBVA’nın otomatik fatura talimatlarına yönelik başlattığı bonus kampanyasının kapsamı ve başvuru koşulları belli oldu.

Kampanya, 31 Ocak 2026 saat 23.59’a kadar Garanti BBVA Mobil uygulaması üzerinden ilk kez müşteri olanları kapsıyor.

Mobil uygulamada “Müşteri Olmak İstiyorum” adımından ilerleyerek hesap açan kullanıcıların, ardından “Profil” menüsünde yer alan Promosyon Kodu Gir bölümünden FATURA26 kodunu tanımlaması gerekiyor.

Müşteri olduktan sonra Bonus Kredi Kartı (Altın Bonus hariç) ya da Paracard başvurusu yapan kullanıcılar, belirtilen tarihe kadar kredi kartı veya vadesiz hesapları üzerinden verdikleri otomatik fatura talimatları karşılığında bonus kazanabilecek.

Kampanya kapsamında her yeni fatura talimatı için 500 TL, toplamda ise 4 talimata kadar 2.000 TL bonus ödül sunuluyor.

Fatura talimatları, Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet üzerinden “Ödemeler > Fatura > Yeni Fatura Talimatı” adımları izlenerek kolayca oluşturulabiliyor.