Milyonlarca abone için son 3 gün: Elektrik sayaçları tek tek sökülecek

Akıllı şebeke dönüşümünde yeni aşamaya geçiliyor.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan düzenleme doğrultusunda Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) uyumlu sayaç dönüşümünün başlayacağını açıkladı.

İlk etapta ortak pano bulunan alanlarda ve yıllık elektrik tüketimi 10 megavatsaatin (10 bin kilovatsaat) üzerinde olan abonelerde sayaç değişimi gerçekleştirilecek.

Erdoğan, dönüşüm sürecinde tüketicilerden herhangi bir ücret talep edilmeyeceğini vurguladı.

Erdoğan, Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) ile uyumlu sayaç dönüşümünün 1 Mart 2026 itibarıyla başlayacağını açıkladı.

Yeni nesil sayaçların devreye alınmasıyla birlikte tüketicilerden herhangi bir ücret talep edilmeyeceğinin altını çizdi.

Dönüşümün, şebeke yatırım kalemleri kapsamında dağıtım şirketleri tarafından yürütüleceğini belirten Erdoğan, sayaçların yatırım planları dahilinde temin edilerek sahada uygulamaya alınacağını ifade etti.