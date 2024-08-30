MİT’ten PKK/KCK’nın Fransa yapılanmasına operasyon MİT ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı’nın ortak operasyonu sonucu, PKK/KCK’nın Fransa yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Fransa vatandaşı Denis Daniel Korkmaz yakalanarak gözaltına alındı. Korkmaz, işlemlerin ardından sınır dışı edildi.

İHA

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK’nın Avrupa yapılanmalarına yönelik operasyonlarına devam ediyor.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, PKK/KCK’nın Fransa yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Fransa vatandaşı Denis Daniel Korkmaz, Fransa’da PKK/KCK adına para toplama, adam kazandırma, üst düzey kadrolar da dahil insan ve malzeme aktarımı şeklindeki illegal faaliyetleri gerçekleştiriyordu.

FRANSA YAPILANMASINA İLİŞKİN BİLGİLER ALINDI

İstihbarat birimlerinin uzun süredir takip ettiği Korkmaz, farklı isim kullanması nedeniyle rahat hareket etti ancak MİT’ten kaçamadı.

Denis Daniel Korkmaz’ın Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde olduğu MİT tarafından tespit edildi.

Korkmaz’a yönelik operasyon için harekete geçildi. Gözaltına alınan Korkmaz, daha sonra sınır dışı edildi. Korkmaz’ın yakalanması ile örgütün Fransa yapılanmasına ilişkin pek çok bilgiye de ulaşıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)