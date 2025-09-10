Mobilya devi iflas bayrağını çekti! Tüm faaliyetlerine son verilecek

Türkiye’nin önde gelen mobilya üreticileri arasında yer alan Konya merkezli Zenio Mobilya iflas bayrağını çekti.

Türkiye genelinde 81 ile mobilya gönderen dev markanın haziran ayında konkordato başvurusunda bulunduğu ancak yaşana ekonomik darboğazdan çıkamadığı belirtildi.

Sektörde uzun yıllardır faaliyet gösteren markanın iflas kararı büyük bir yankıya neden oldu. Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen 3 aylık geçici mühlet sürecinin ardından toparlanamayan mobilya devi faaliyetlerini tamamen bitiriyor.

MALİ DARBOĞAZDAN ÇIKAMADI

Yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle haziran ayında yapılan konkordato başvurusunun ardından, Zenio Mobilya Mimarlık Dış Ticaret Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. mahkeme tarafından verilen 3 aylık mühlet sürecinin sonunda yapılan değerlendirme sonucunda mahkeme, mobilya devinin iflasına karar verdi.

Kararla birlikte, şirkete verilen geçici mühlet ve tüm tedbirler kaldırıldı, konkordato komiserinin görevi sona erdirildi. Ayrıca Konya 1. İcra Müdürlüğü bünyesinde iflas masası oluşturuldu.